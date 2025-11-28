Bis zum Sommer war Benedikt Seipel Co-Trainer beim Halleschen FC. Warum es zur Trennung kam und wie der 39-Jährige bei Oberligist Heiligenstadt gelandet ist.

So blickt Benedikt Seipel auf den Abschied vom HFC im Sommer

Halle/MZ - Benedikt Seipel weiß genau, was ihn an diesem Samstag (13.30 Uhr) erwartet. Er war im Spätsommer und Herbst oft genug im Stadion am Zoo zu Gast, hat gesehen, welche Qualität der VfL Halle 96 aufbieten kann. „Der VfL hat sich die letzten Jahre gut entwickelt und gehört zweifelsohne zu den besten Mannschaften der Liga, sagt der Trainer des Fußball-Oberligisten 1. SC 1911 Heiligenstadt, der für seine Rettermission gegen die 96er dringend den ersten Saisonsieg braucht.