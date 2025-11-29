Zum ersten Mal seit der Wende baut die Stadt Halle wieder eine Grundschule. Aber die Kosten scheinen aus dem Ruder zu laufen. Das sind die Hintergründe.

Halles teuerste Schule wird noch teurer - das steckt dahinter

Blick auf die Baustelle der neuen Grundschule im Stadtzentrum von Halle

Halle (Saale)/MZ. - Schon beim Baubeschluss 2023 war die neue Schule in der Schimmelstraße das teuerste Grundschulbauprojekt, das die Stadt Halle jemals geplant hat. Am vergangenen Mittwoch hat der Stadtrat nun weitere Millionen freigegeben. Die Gesamtsumme beträgt jetzt 30,6 Millionen. Laut Stadtverwaltung sei das gut angelegtes Geld, die neuerliche Erhöhung notwendig.