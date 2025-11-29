Neubau einer Grundschule in der Innenstadt Halles teuerste Schule wird noch teurer - das steckt dahinter
Zum ersten Mal seit der Wende baut die Stadt Halle wieder eine Grundschule. Aber die Kosten scheinen aus dem Ruder zu laufen. Das sind die Hintergründe.
29.11.2025, 10:00
Halle (Saale)/MZ. - Schon beim Baubeschluss 2023 war die neue Schule in der Schimmelstraße das teuerste Grundschulbauprojekt, das die Stadt Halle jemals geplant hat. Am vergangenen Mittwoch hat der Stadtrat nun weitere Millionen freigegeben. Die Gesamtsumme beträgt jetzt 30,6 Millionen. Laut Stadtverwaltung sei das gut angelegtes Geld, die neuerliche Erhöhung notwendig.