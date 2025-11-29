Das Ausmaß des Schadens wie auch die Brandursache sind noch nicht geklärt. Doch schon jetzt stellt sich die Frage: Ist das historische Gebäude nach dem Brand noch zu retten?

Kurz vor dem Brand hat Stadt dem Hauseigentümer in Mansfelder Straße noch Sicherungsauflagen gemacht

Eine Woche ist der Brand her: Der schwere Schaden am Haus zwischen Mansfelder Straße und Tuchrähmen ist offensichtlich.

Halle (Saale)/MZ. - Nach dem Großbrand und den mehrstündigen Löscharbeiten in der vergangenen Woche musste die Feuerwehr auch in den Folgetagen immer wieder in die Mansfelder Straße ausrücken. Glutnester sorgten dafür, das stetig neuer Rauch über dem Hinterhaus des denkmalgeschützten Ensembles in der Mansfelder Straße aufstieg. Brandgefahr bestehe derweil laut Feuerwehr nicht mehr. Dafür sei das betroffene Gebäude viel zu durchnässt.