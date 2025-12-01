Die Fleischerei Freigang in Bergwitz hat ihren Laden erneuert, trotz hoher Kosten. Warum hinter diesem Umbau mehr als ein modernisiertes Ladendesign steckt.

Fleischerei in Bergwitz investiert: Was die Pläne sind und wie es der Branche geht

Doreen und Holger Freigang hinter dem neuen Tresen ihrer modernisierten Fleischerei. Jetzt präsentiert sich der Laden heller und offener als zuvor.

Bergwitz/Wittenberg/MZ. - Holger Freigang ist keiner, der jammert. Und genau deshalb hätte er es sich eigentlich leichtmachen können: Einfach wie bisher„weiterwursteln“, den alten Verkaufstresen noch ein paar Jahre über die Ziellinieretten. Bis zur Rente hätte das wohl gereicht. Stattdessen haben Holger und Doreen Freigang etwas gemacht, wofür es heute Mut braucht: Sie haben ihre Fleischerei in Bergwitz modernisiert. Grundlegend, kompromisslos, für viel Geld und mitten in einer Zeit, in der sich viele in ihrer Branche eher die Frage stellen, wie lange sie überhaupt noch durchhalten können.