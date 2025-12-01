Am Wochenende wurde die Weihnachtszeit eingeläutet. Von Weißenborn bis Kayna, Droyßig bis Rehmsdorf traf man sich. Was es alles zu erleben gab.

In Weißenborn kommt der Weihnachtsmann mit dem Traktor, in Rehmsdorf spielen Kinder in der Kirche

Punktlich 17.15 Uhr kam der Weihnachtsmann auf dem Traktorenanhänger nach Weißenborn. Gegen ein kleines Gedicht oder Lied gab es Süßes aus dem Sack.

Rehmsdorf/Kayna/MZ. - Das erste Lichtlein am Adventskranz brennt und ein Duft von gebackenen Waffeln, Glühwein und Tannengrüne liegt in der Luft. Von Kayna bis Droyßig, Weißenborn, Rehmsdorf bis Nonnewitz und an vielen anderen Orten treffen sich Jung und Alt auf Weihnachtsmärkten und in Kirchen. Zahlreiche Helfer und Vereine haben ihre Dörfer wundervoll geschmückt, Weihnachtsbäume dekoriert, zahlreiche Stände aufgebaut und in Rehmsdorf vor dem Bürgerhaus einen riesigen Schwibbogen aufgestellt.