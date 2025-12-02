Ein 21- und ein 19-Jähriger hatten eine Frau von einer Internetplattform gebucht. Das wird ihnen jetzt zum Verhängnis. „Claudia“ hat die beiden angezeigt, weil sie sie mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt haben sollen.

Junge Syrer aus Halle wollten nur Sex kaufen - Jetzt droht ihnen Jugendknast

Das Landgericht Halle - hier müssen sich die beiden jungen Syrer vor der Jugendkammer verantworten.

Halle (Saale)/MZ. - Die beiden jungen Männer wollten sich Sex kaufen und fanden „Claudia“ auf einer dieser Internetseiten. Die Frau kam auch zu ihnen nach Hause, und das Geschäftliche war aus Sicht des 21-Jährigen und des 19-Jährigen auch korrekt geregelt. „Claudia“ sah das anders, weshalb die beiden jungen Syrer jetzt vor Gericht stehen. Nach dem Sex sollen sie „Claudia“ den ausgemachten Liebeslohn geraubt haben. Aber stimmt das auch?