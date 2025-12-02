Mit Picnic macht ein neuer Lieferdienst in Halle und dem Saalekreis anderen Anbietern wie Flaschenpost und Rewe Konkurrenz. Doch ist der Online-Supermarkt billiger als der Einzelhandel um die Ecke? Und unterscheiden sich die verschiedenen Anbieter hinsichtlich von Preis, Auswahl, Lieferzeit und Liefergebiet? Der Check der MZ zeigt die Unterschiede.

Rewe, Flaschenpost und Picnic im Preisvergleich: Wie teuer ist der Wocheneinkauf?

Online bestellen und dann geliefert bekommen: In Kabelsketal hat der Online-Supermarkt Picnic einen neuen Standort eröffnet. Dort werden die Waren gelagert und anschließend verschickt.

Halle/Saalekreis/MZ. - Mit der Eröffnung seines neuen Standorts im Kabelsketal (Saalekreis) mischt der Lieferdienst Picnic ab sofort auch in Halle und Teilen des Saalekreises mit. Der Online-Supermarkt verspricht in seiner Werbung frische Ware, niedrige Preise und Lieferung bis an die Haustür. Doch wie günstig ist der Neue wirklich? Und wie schlägt er sich im Vergleich zu etablierten Lieferdiensten wie Rewe und Flaschenpost – oder ganz klassisch zum Supermarkt vor Ort?