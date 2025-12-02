weather wolkig
KRitik am Nietfeld-Abgang "Das lässt mich nie los": Wie HFC-Ikone Toni Lindenhahn auf die Situation seines Herzensvereins blickt

Toni Lindenhahn war über Jahre das Gesicht des Halleschen FC. Ende 2024 verließ er den Klub. Welchen Job der 35-Jährige heute ausübt.  

Von Christopher Kitsche 02.12.2025, 17:55
Halle/MZ - Toni Lindenhahn ist angekommen in seinem neuen Leben – im Leben nach der Karriere als Fußballprofi. In 344 Spielen stand er für seinen Halleschen FC auf dem Rasen, wurde bei den Rot-Weißen zur Ikone. 2023 beendete "Linde" seine Laufbahn verletzungsbedingt.