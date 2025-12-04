Die Schäden die dem deutschen Einzelhandel durch Ladendiebe entstehen, gehen in die Milliarden. Lidl hat jetzt aufgerüstet und markiert auch in Halle verschiedene Artikel, um die Diebe abzuschrecken. Um welche Produkte es neben Schokolade noch geht.

Auch in Halle: Lidl schützt jetzt sogar Schokolade vor Langfingern – Wieviel in der Stadt geklaut wird

Discounter Lidl schützt mittlerweile einige seiner Produkte besonders vor Diebstahl.

Halle (Saale)/MZ. - „Es ist so schlimm. Sie machen sich keine Vorstellung, wieviel die Leute klauen.“ Die Lidl-Verkäuferin aus Halle schüttelt den Kopf. Jetzt zieht der Lebensmittel-Discounter die Reißleine und schützt auch in Halle seine Produkte vor Diebstahl – selbst Schokolade. Wie er das tut.