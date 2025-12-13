Zum ersten Mal stand beim Finale der Sat1-Sendung „The Voice of Germany“ eine Hallenserin auf dem Treppchen. Greta Heimann konnte sich Platz Drei sichern. Den Titel holte sich ihr Team unter der Leitung von Coach Nico Santos mit einem anderen Talent.

Bronze für Greta Heimann aus Halle - So hat sie sich geschlagen

Greta Heimann begeistert im Finale von The Voice of Germany mit ihrem eigenen Song "Fliegen".

Halle (Saale)/MZ. - Sie hat die diesjährige Staffel von The Voice of Germany als erstes Talent eröffnet. Als erste Kandidatin ist sie auch ins Finale gewählt worden und hätte nun mit dem ersten Platz in der TV-Show das Triple komplett machen können. Für Greta Heimann aus Halle hat es gestern Abend jedoch nicht zum Sieg gereicht.