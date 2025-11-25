Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck hat am Montag feierlich das beliebte Adventsgebäck angeschnitten. Auf welche Stände sich die Besucher freuen können, wie sich die Preise entwickelt haben und wie die Sicherheit garantiert wird.

Sechs Meter Stolle, Glühwein und etwas Schnee - Adventsmarkt in Dessau ist offiziell eröffnet

Dessau/MZ. - Im Chor zählen am Montag um 15 Uhr die zahlreich anwesenden Gäste vor der Bühne auf dem Dessauer Adventsmarkt von zehn herunter. Ihr Blick ist in Richtung des Weihnachtsbaums gerichtet. Als sie bei eins ankommen, gehen die Lichter am Baum an.