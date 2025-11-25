weather wolkig
  4. Baumpflanzungen im Saalekreis: Obstbaum-Allee bei Dobis wird wiederbelebt

Baumpflanzungen im Saalekreis „Eine wahnsinnige Aktion“: Wie die Gemeinschaft in Dobis eine Obstbaum-Allee wiederbelebt

Mit einer Förderung und viel Gemeinschaftssinn: Bei einer Baumpflanzaktion in Dobis konnte die alte Obstbaum-Allee in Richtung Rothenburg wiederbelebt werden. Wer von den neuen Bäumen profitieren soll.

Von Luisa König 25.11.2025, 13:00
Zahlreiche Helfer sind am vergangenen Wochenende in Dobis (Saalekreis) zusammengekommen, um die neuen Obstbäume zu pflanzen.
Dobis/MZ. - In Dobis (Saalekreis) treffen aufmerksame Spaziergänger ab sofort auf ganz besondere Neuankömmlinge: die Gräfin von Paris, die Gute Luise oder den Weißen Winterglockenapfel. Sie alle sind jetzt Teil einer neuen Obstbaum-Allee entlang der äußeren Rothenburger Straße, frisch gepflanzt von mehr als 70 engagierten Helferinnen und Helfern aus dem Ort und der Region. Dass die alte Baum-Allee nun wieder aufblüht, begann mit einem ganz unerwarteten Anruf.