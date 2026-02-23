Wegen eines Oberleitungsschadens legte am Montagnachmittag ein ICE auf seiner Fahrt nach Halle/Leipzig bei Saubach einen unfreiwilligen Stopp ein. Der Zug mit rund 650 Personen an Bord wurde evakuiert. Drei Feuerwehren waren im Einsatz.

Saubach/cm - Wegen eines Oberleitungsschadens musste am Montagnachmittag ein ICE auf seiner Fahrt in Richtung Halle/Leipzig auf der Brücke im Saubachtal (Burgenlandkreis) einen Nothalt einlegen. Etwa 650 Fahrgäste wurden in einen anderen Zug gebracht, nachdem dieser auf dem Nebengleis bereitgestellt worden war, teilte die Pressestelle des Burgenlandkreises auf Nachfrage mit.

Im Einsatz waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Bad Bibra, Saubach und Lossa, die Johanniter-Unfallhilfe, Kreisbrandmeister Silvio Suchy sowie ein Notfallmanager der Bahn. Die Alarmierung erfolgte um 13.27 Uhr. Erst im vergangenen Juni gab es einen ähnlichen Vorfall nahe Saubach auf der Strecke Berlin-München. Damals konnte ein Flixtrain wegen einer Softwarestörung im Zug nicht weiterfahren. 420 Fahrgäste waren damals betroffen.