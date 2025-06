Rettungseinsatz auf ICE-Strecke Flixtrain muss Nothalt bei Saubach einlegen: Fahrgast mit Kreislaufproblem

Wegen einer Störung am Fahrzeug legte am Donnerstag ein Flixtrain auf der ICE-Strecke Leipzig – Erfurt auf freier Strecke einen Nothalt ein. 420 Personen waren an Bord, eine Frau bekam Kreislaufprobleme. 35 Einsatzkräfte waren vor Ort.