Der erste „Berggrenzlauf“, organisiert von der Hafenbar Hettstedt, hat rund 200 Sportbegeisterte in die Kupferstadt gelockt.

Welches Fazit der Veranstalter nach dem ersten „Berggrenzlauf“ in Hettstedt zieht

200 Laufbegeisterte in der Kupferstadt

Hettstedt/MZ. - „Das Feedback war super. Viele Leute haben am Rand gestanden und die Läufer angefeuert“, sagt Christian Czeh von der Hafenbar Hettstedt über den ersten „Berggrenzlauf“, den er uns sein Team ausgerichtet haben. Rund 200 Läufer, sowohl im Erwachsen- als auch im Kinderbereich, haben teilgenommen. Aus ganz Sachsen-Anhalt, aber auch aus Sachsen und Brandenburg kamen die Läufer in die „Berggrenze“ nach Hettstedt – die Straße, in der die Hafenbar ihren Sitz hat und nach der der Lauf benannt ist.