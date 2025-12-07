Verkaufsoffener Sonntag in Zeitz Adventssonntag in Zeitz: Was man auf dem Kreativmarkt und bei den Innenstadthändlern findet
Allerlei & Kreativmarkt lockt viele Besucher in die Zeitzer Innenstadt und überzeugt mit einem bunten Angebot. Händler öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag. Was so alles los war.
Zeitz/MZ. - Gegen 15 Uhr war die Zeitzer Innenstadt dann richtig voll: Verkaufsoffener Sonntag und Kreativmarkt lockten viele Besucher an. Und das ganz zurecht, denn das Angebot konnte sich sehen lassen.
Neben den geöffneten Geschäften zum verkaufsoffenen Sonntag gab es an den zahlreichen Ständen viele weihnachtliche Dinge von Deko bis zu pfiffigen Geschenkideen, Gebasteltes, Handarbeiten und Trödel. Auch an den kleinen oder größeren Hunger war gedacht, aber den stillten viele gern sozusagen einen Markt weiter, nämlich auf dem Altmarkt, wo der Weihnachtsmarkt in vollem Gange war.
Auf dem Roßmarkt sorgte der Seniorenchor des Ukrainischen Zentrums für Integration und Kulturaustausch für ganz besondere vorweihnachtliche Stimmung – mit alten, traditionellen ukrainischen Weihnachtsliedern.