Allerlei & Kreativmarkt lockt viele Besucher in die Zeitzer Innenstadt und überzeugt mit einem bunten Angebot. Händler öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag. Was so alles los war.

Adventssonntag in Zeitz: Was man auf dem Kreativmarkt und bei den Innenstadthändlern findet

Verkaufsoffener Sonntag im „Milano“: Kathrin Müller hat nicht nur, was den Winter schöner macht.

Zeitz/MZ. - Gegen 15 Uhr war die Zeitzer Innenstadt dann richtig voll: Verkaufsoffener Sonntag und Kreativmarkt lockten viele Besucher an. Und das ganz zurecht, denn das Angebot konnte sich sehen lassen.

Zum ersten Mal dabei: Kräuerhexe Dana Polta. Foto: Angelika Andräs

Neben den geöffneten Geschäften zum verkaufsoffenen Sonntag gab es an den zahlreichen Ständen viele weihnachtliche Dinge von Deko bis zu pfiffigen Geschenkideen, Gebasteltes, Handarbeiten und Trödel. Auch an den kleinen oder größeren Hunger war gedacht, aber den stillten viele gern sozusagen einen Markt weiter, nämlich auf dem Altmarkt, wo der Weihnachtsmarkt in vollem Gange war.

Weihnachtliche Stimmung kam auf mit dem Seniorenchor des Ukrainischen Zentrums. Foto: Angelika Andräs

Auf dem Roßmarkt sorgte der Seniorenchor des Ukrainischen Zentrums für Integration und Kulturaustausch für ganz besondere vorweihnachtliche Stimmung – mit alten, traditionellen ukrainischen Weihnachtsliedern.