Die Böschungsbrände am Bahndamm zwischen Schönebeck und Calbe sind am Abend endlich gelöscht, es gibt mehrere Verletzte unter den Rettern in Calbe, ein Hitzerekord in Strenzfeld bleibt aus: Im Ticker vom Hitze-Mittwoch, 2. Juli 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 1. Juli 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 2. Juli 2025.

Das ist neu am Mittwoch:

20.37 Uhr: Gute Nachrichten von den Bränden: Sie sind aus. Seit 20 Uhr sind alle Feuer gelöscht. In Calbe gibt es allerdings offenbar noch Glutnester und Restlöscharbeiten, heißt es.

Unterdessen wird auch das Ausmaß deutlich: Insgesamt waren 28 Feuerwehren mit 250 Einsatzkräften im Einsatz - unter anderem auch aus Gommern und Aken. Das THW Bernburg war ebenso dabei wie die Sanitätszüge Schönebeck und Staßfurt.

Was die Verletzten betrifft, wird klar: Es waren mehr betroffen, aber zwei wirklich verletzt. Zahlreiche Kameraden hätten über Kreislaufprobleme geklagt, heißt es. Die vom Stadtwehrleiter aus Calbe genannte Kameradin und der Passant hätten aber mit Kreislaufproblemen und Rauchgasvergiftung sogar ins Krankenhaus gebracht werden müssen. (ok)

Retter: Behandlung vor Ort für bis zu 25 Verletzte

19.58 Uhr: Für die Unklarheiten bei der Zahl der Verletzten vor Ort gibt es laut Florian Krebs, Kreisbereitschaftsleiter des DRK-Kreisverbandes Staßfurt-Aschersleben, zu dem auch Schönebeck gehört, eine einfache Erklärung: Es sei zu Vorfällen an verschiedenen Stellen gekommen.

Krebs spricht von mehreren Verletzten, genaue Zahlen nennt auch er nicht. Trotzdem sorge man jetzt vor: Es werde ein Behandlungsplatz für bis zu 25 Verletzte in der Nähe des Bahnhofes Calbe Ost aufgebaut - äußerst vorsorglich, wie Krebs betont.

Während der Restlöscharbeiten, die jetzt noch laufen, soll er gewährleisten, das weitere Verletzte unter den Einsatzkräften dort versorgt werden können, anstatt sofort in Krankenhäuser gebracht werden zu müssen. Auch der Rettungsdienst soll so entlastet werden.

Aktuell seien etwa 30 Einsatzkräfte des DRK mit bis zu zwölf Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Vor Ort ist auch der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Hecklingen als Führungsdienst für den Einsatzabschnitt Sanität.

Wie Einsatzkräfte sind verletzt?

19.28 Uhr: Die Situation vor Ort in Calbe bleibt undurchsichtig. Calbes Stadtwehrleiter Lars Roschkowski konnte auf Nachfrage bisher lediglich zwei Verletzte bestätigen. Eine Feuerwehr-Kameradin und ein Passant seien betroffen.

Wodurch und wie schwer die beiden verletzt wurden, da wollte Roschkowski nicht ins Detail gehen. Weitere Verletzte aus den Bereichen Calbe und Gnadau seien ihm nicht bekannt, sagte er.

Bahndamm-Feuer: Einsatzkräfte verletzt?

19.07 Uhr: Dramatische Wendung bei der Feuerbekämpfung am Bahndamm: Am Ort des Brandes in Calbe Ost sollen jetzt die Retter selbst Hilfe benötigen. In einer Alarmierung ist von mehreren Verletzten unter den Einsatzkräften die Rede.

Wie genau die Situation vor Ort gerade wirklich ist, bleibt noch unklar. Ersten Informationen zufolge sollen vier bis fünf Einsatzkräfte betroffen sein. Für sie soll jetzt Hilfe aus den eigenen Reihen nach Calbe ausrücken.

Bei der Hitze füllen sich Staßfurts Freibäder

18.20 Uhr: Bei der Hitze gibt es nicht nur Feuer: Hoch Bettina füllt heute Staßfurter Freibäder bei bis zu 39 Grad.

Abkühlung inklusive Wasserballspiel ist derzeit mit den Feriencamps der Stadt Staßfurt im Strandsolbad (Foto) und am Albertinesee möglich. (Foto: Falk Rockmann)

Am bisher heißesten Tag des Jahres werden am Albertinesee in Üllnitz 24 Grad im Wasser gemessen, im Strandsolbad 25 Grad. Wer sich dort erfrischt hat, erzählen wir Ihnen hier.

Mit dem Brecheisen auf die Ex eingeschlagen

18.04 Uhr: Ein Barbyer bricht bei seiner Ex-Frau ein und schlägt mit Brecheisen zu - vor den Augen des gemeinsamen Kindes.

Vom Schönebecker Amtsgericht wurde er jetzt verurteilt. Wie hoch die Strafe ausgefallen ist, das lesen Sie hier.

Am Bahndamm in Gnadau ist das Feuer aus

17.48 Uhr: An einigen Stellen wie in Gnadau ist das Feuer am Bahndamm inzwischen gelöscht.

Direkt am Bahndamm hat es auch in Gnadau gebrannt. (Foto: Feuerwehr)

Offenbar blieb es tatsächlich auf die genannten Stellen begrenzt. Die genaue Ursachensuche hat derweil noch nicht mal begonnen.

Heiß, aber kein Hitzerekord in Strenzfeld

17.26 Uhr: Hinter den Bernburgern liegt der bislang heißeste Tag des Jahres. Die Wetterstation Strenzfeld des Deutschen Wetterdienstes meldete am Mittwoch bereits zur Mittagszeit schweißtreibende 34,7 Grad Celsius.

Bis 15.30 Uhr kletterte die Temperatur noch weiter nach oben auf 37,6 Grad. Damit wurde der Vortageswert von 34,9 Grad deutlich übertroffen, der Hitzerekord für Bernburg aus dem Jahr 2019 (39,6 Grad) allerdings nicht erreicht. (tad)

Der halbe Landkreis rückt aus

17.08 Uhr: Ob es nur an den drei Stellen oder noch anderswo entlang der Bahnstrecke, ist zurzeit noch unklar.

Rauchwolken über dem Salzland: Entlang der Bahnstrecke brennt es an mehreren Stellen. (Foto: Julien Kadenbach)

Auf jeden Fall werden immer Einsatzkräfte alarmiert. Gefühlt rücke gerade der halbe Landkreis aus, heißt es.

Weitere Feuerwehren rücken aus

16.42 Uhr: Immer mehr Einsatzkräfte rücken jetzt aus: In Felgeleben sind jetzt auch die Feuerwehren aus Ranies, Plötzky und Pretzien nachalarmiert worden.

In Calbe Ost ist auch die Hauptamtliche Wachbereitschaft aus Bernburg sowie Verstärkung von den Wehren in Löderitz und Breitenhagen angefordert worden.

Auch das THW aus Bernburg und die Feuerwehr aus Bördeland sind dorthin gerufen worden.

Heißer Zug? Drei Böschungsbrände am Bahndamm

16.31 Uhr: Die Feuer rund um Schönebeck hängen offenbar zusammen. Inzwischen sollen alle Feuerwehren zwischen Schönebeck und Nienburg alarmiert worden sein.

Bei den Feuern in ihrem Bereich soll es sich um Böschungsbrände am Bahndamm handeln. Ersten Hinweisen zufolge könnte ein heißer Zug die Ursache gewesen sein.

Feuer in Felgeleben, Calbe und Gnadau

16.19 Uhr: Jetzt brennt es auch rund um Schönebeck: Die Feuerwehr ist dort unter anderem in Felgeleben bei einem Flächenbrand im Einsatz. Zwischenzeitlich wurde er zum Getreidefeldbrand hochgestuft.

Ein Grasnarbenbrand wird aus Gnadau gemeldet. Ebenfalls ein Flächenbrand war zunächst aus Calbe Ost gemeldet worden. Alarmiert dazu wurden die Feuerwehren in Calbe, Schwarz und Barby. Später wurden Sachsendorf und Groß Rosenburg hinzugerufen.

„Bärenhausen“: Eröffnung bei 30 Grad im Fellkostüm

16.16 Uhr: Da kommt auch der Bär ins Schwitzen. Die Kinderstadt „Bärenhausen“ eröffnete am heißesten Tag des Jahres in Bernburg.

Die Kinderstadt-Helferinnen Friederike (16/links) und Lena (17) stellten mit den beiden neunjährigen Bernburgerinnen Hazel und Lotta (rechts) in der Bär-Apotheke eine Tinktur her. (Foto: Torsten Adam)

Was die Ferienkinder bis zum 11. Juli auf dem Gelände der Stiftung Evangelische Jugendhilfe alles erwartet, erzählen wir Ihnen hier.

Kippt der Hitzerekord in Strenzfeld?

15.50 Uhr: Kippt dieser Hitzetag den Temperatur-Rekord im Raum Bernburg? Bisher liegt der in der Wetterstation Strenzfeld des Deutschen Wetterdienstes bei 39,6 Grad Celsius aus dem Jahr 2019. Bereits zur Mittagszeit meldete die Station schweißtreibende 34,7 Grad Celsius.

Für Kurt Kuchinke aus Ilberstedt wackelt der Rekord beträchtlich: „Heute bin ich 13.30 Uhr von Ilberstedt nach Bernburg auf dem Wipperradweg geradelt und habe auf freier Strecke an der Brockenblick-Schutzhütte meine zwei dortigen Thermometer abgelesen."

Nach oben geschossen sind die Temperaturen heute zwischen Ilberstedt und Bernburg. (Foto: Kurt Kuchinke)

Er habe nicht gewusst, ob die Temperatur in der Sonne oder im Schatten gemessen werde. Also habe er zur Sicherheit beide Seiten mit zwei Thermometern 15 Minuten lang gemessen. Das Ergebnis: Ostseite in der Sonne 42 Grad Celsius, Westseite im Schatten: 40 Grad Celsius.

Ob es wirklich ein richtiger Rekord wird? Das bleibt noch abzuwarten. Die offizielle Temperatur des Tages aus Strenzfeld steht noch aus. (tad/kuk)

Bei Hitze: Feuerwehr im Dauereinsatz

15.37 Uhr: Keine Atempause für die Ascherslebener Feuerwehr bei 36 Grad: Innerhalb kurzer Zeit muss sie am Mittwochmittag zu zwei Bränden ausrücken.

Auf der Nebenstrecke der A36 zwischen Giersleben und Aschersleben ist ein Transporter in Brand geraten. (Foto: Frank Gehrmann)

Und es sollte nicht bei diesen zwei Einsätzen bleiben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Zwischen Gatersleben, Hakel und Bode mit dem Rad

15.13 Uhr: Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle lädt am Samstag, 5. Juli, zu einer rund sechsstündigen Fahrradexkursion durch Natur- und Kulturräume im Salzlandkreis ein.

Start ist um 10 Uhr am Bahnhof Gatersleben, das Ziel liegt am Bahnhof Staßfurt. Die geführte Tour führt zunächst durch die Parkanlage der ehemaligen Staatsdomäne „Oberhof“ in Gatersleben, dann weiter durch das Naturschutzgebiet Hakel, entlang der Bode mit Stopps an den Mündungen von Ehle und Röthe sowie im Gänsefurther Busch.

Mit der Exkursion will der AHA auf die ökologischen Potenziale und Herausforderungen der Region zwischen Harz, Harzvorland und Börde aufmerksam machen – insbesondere im Hinblick auf Biotopvernetzung, Landschaftsentwicklung und Artenschutz. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Die Tour findet bei jedem Wetter statt, wetterfeste Kleidung und Rucksackverpflegung werden empfohlen. Weitere Infos zur Exkursion und den Zielen des AHA gibt es online hier.

Aschersleben in Zeichnungen und Aquarellen

14.28 Uhr: Der Ascherslebener Plakatmaler Günter Pech hat zu Lebzeiten seine Heimatstadt in Zeichnungen und Aquarellen verewigt.

Das Ascherslebener Rathaus, gemalt Günter Pech. (Repro: Frank Gehrmann)

Viele Bilder werden in einem Album aufbewahrt. Einen Blick auf weitere werfen können Sie hier.

Sperrungen in Schönebeck

13.32 Uhr: Wie die Stadt Schönebeck mitteilt, wird die verkehrsrechtliche Anordnung für die Esebeckstraße in Schönebeck zwischen Leipziger Straße und Sieboldstraße bis Freitag, 4. Juli, verlängert. Grund hierfür sind Kranarbeiten.

Aufgrund der Erneuerung der Schachtabdeckung wird zudem die Waldstraße in Plötzky am Donnerstag, 10. Juli, und Freitag, 11. Juli, auf Höhe der Hausnummer 15 gesperrt.

Eine alte Trafostation als Artenschutzturm

12.43 Uhr: Die Stiftung Pro Artenvielfalt hat in Winningen aus einer alten Trafostation einen Artenschutzturm mit 44 Nistplätzen gebaut.

Stiftungschef Robert Tischbier zeigt, wie so ein Nistkasten von innen aussieht. Der Artenschutzturm in Winningen ist voll davon. (Foto: Frank Gehrmann)

Wer dort alles unterkommen kann, sagen wir Ihnen hier.

Die Beste geht nach Köthen

11.57 Uhr: Leonie Rößler aus Trebitz hat ihren Realschulabschluss mit 1,2 geschafft.

Die 16-jährige Leonie Rößler aus Trebitz ist die Jahrgangsbeste der Gemeinschaftsschule Könnern. (Foto: Engelbert Pülicher)

Die 16-Jährige wurde Jahrgangsbeste an der Gemeinschaftsschule Könnern. Warum es sie jetzt nach Köthen zieht, erzählt sie Ihnen hier.

Schüler räumen den Storchplatz in Calbe auf

11.08 Uhr: Der Storchplatz im Herzen von Calbe sieht aktuell sehr gepflegt aus.

Schüler des Schillergymnasiums arbeiten hier auf dem Storchplatz. (Foto: Verschönerungsverein)

Das ist auch den Schülern des Schillergymnasiums zu verdanken, die hier einen Arbeitseinsatz durchführten. Wie die den Platz auf Vordermann gebracht haben, lesen Sie hier.

Wasserverband: Wieder keine Mehrheit für Änderung

10.19 Uhr: Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ hat eine Änderung der Satzung mit Stimmen der Stadt Staßfurt erneut abgelehnt.

Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde und die Stadt Hecklingen hatten beantragt, die Verbandssatzung so zu ändern, dass Staßfurt wie die anderen Mitgliedsgemeinden nur über eine Stimme pro angefangene 1.000 Einwohner verfügt. Wie es jetzt weitergehen soll, lesen Sie hier.

Motor der Gesellschaft hilft sich in Könnern selbst

9.28 Uhr: Ohne die ehrenamtlich tätigen Menschen läuft in den ländlichen Regionen nichts mehr. Aber wie wissen die sich zu helfen?

Vanessa Hohmann erläuterte den anwesenden Ehrenamtlern die Vorteile eines Vereinsnetzwerkes. (Foto: Carsten Roloff)

Das Vereinsnetzwerk Könnern hat jetzt zu einem ersten Treffen eingeladen, um die Kräfte zu bündeln. Wie der viel beschworenen Motor der Gesellschaft sich jetzt selbst helfen will, erklären wir Ihnen hier.

Rothe hört auf: Aus für das Gildefest?

8.37 Uhr: Kommt jetzt das Aus für das Ascherslebener Gildefest? Der Organisator Martin Rothe wirft das Handtuch.

Qualitativ hochwertige Künstler – wie das Tina-Turner-Double vor zwei Jahren beim Gildefest – haben ihren Preis, sagt Martin Rothe. (Fotos: Frank Gehrmann/Archiv)

Nach dem 25. Jubiläum ist für ihn auf jeden Fall Schluss: Rothe gibt die Organisation ab. Was die Gründe sind, erläutert er Ihnen hier.

Führung durch die Gedenkstätte in Bernburg

7.44 Uhr: Auch in den Ferien kann man erinnern: Die Gedenkstätte für Opfer der NS-„Euthanasie“ Bernburg ist am Sonntag, 6. Juli, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Für alle Interessierten findet um 10.30 Uhr eine Führung statt.

Zwischen 1940 und 1943 befand sich in Bernburg eine der sechs zentralen „Euthanasie“-Anstalten, in denen Patientinnen und Patienten aus Heil- und Pflegeanstalten sowie Inhaftierte aus Konzentrationslagern mit Gas ermordet wurden. Nach der Schließung blieben wesentliche bauliche Bestandteile der Vernichtungsanlage erhalten, darunter die Gaskammer.

Im Rahmen der öffentlichen Führung werden nach einem Einblick in das Thema NS-„Euthanasie“ die Räume der einstigen „Euthanasie“-Anstalt besichtigt und erläutert.

Falsche Ableser: Trickbetrüger in Aschersleben

6.53 Uhr: Eine Rentnerin aus Aschersleben ist am Montagnachmittag Opfer von Betrügern geworden, die sich als Servicemitarbeiter der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) ausgegeben haben und sich so Zutritt zu ihrer Wohnung verschafften.

Laut Polizeiangaben gaukelten sie der Rentnerin vor, dass sie Handwerker der AGW seien und die Heizkörper prüfen müssten. Einer der beiden bat die Rentnerin, ihm zu folgen, um gemeinsam die Zimmer zu prüfen. Die zweite Person, welche plötzlich aus dem Schlafzimmer kam, bemerkte das Opfer anfangs nicht.

Nachdem beide die Wohnung verlassen hatten, stellte die Frau fest, dass alle Schränke und Schubladen des Schlafzimmers durchsucht worden waren. Die Täter hatten laut Polizei ein südländisches Aussehen und entfernten sich zu Fuß.

Eine Taufe in der Wipper zum Abschluss

6.25 Uhr: Mit der Taufe von Jenifer Loges (36) in der erfrischenden Wipper beendet Pfarrer Kornelius Werner seine Amtszeit in der Landeskirche Anhalt.

Pfarrer Kornelius Werner tauft Jenifer Loges in der Wipper, die hier in Osmarsleben angenehm erfrischendes und klares Wasser führt. (Foto: Falk Rockmann)

Einen Nachfolger hat er (noch) nicht. Welches Hoffnungszeichen es zum Schluss trotzdem gab, erzählen wir Ihnen hier.

Pfiffige Ideen für Saalplatz und Alte Bibel

6.16 Uhr: Neun Architekturbüros aus Sachsen-Anhalt beteiligen sich an Ideenwettbewerb zur Neugestaltung des Saale-Uferbereichs unterhalb des Bernburger Stadtparks „Alte Bibel“.

Gestaltungsentwurf für den nördlichen Saalplatz vom Sieger des Ideenwettbewerbs, Steinblock Architekten GmbH Magdeburg. (Repro: Holger Dittrich)

Welche pfiffige Ideen sie für den Bernburger Saalplatz und den Hang zur „Alten Bibel“ haben, verraten wir Ihnen hier.

Fahrradklima: Kein Test für Schönebeck

5.54 Uhr: Auch eine Aussage: Für Schönebeck gibt es beim Fahrradklima-Test keine Zahlen. Der Test zeigt auf, wie zufrieden Radfahrende in Deutschland mit den Bedingungen vor Ort sind.

Sowohl das Miteinander im Straßenverkehr als auch die Sicherheit spielen für Radfahrer eine wichtige Rolle. (Symbolfoto: dpa)

Für die Kommunen in Sachsen-Anhalt ist ein Aufwärtstrend erkennbar. Andere werden gesucht.