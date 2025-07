Die 16-Jährige wurde Jahrgangsbeste an der Gemeinschaftsschule Könnern. Warum es sie jetzt nach Köthen zieht und was sie geplant hat.

Könnern/Trebitz/MZ. - Leonie Rößler weiß, was sie will. Wenn sie sich ein Ziel gesetzt hat, gibt sie alles dafür, um es auch zu erreichen. Eine Zielgerade hat sie vor einigen Tagen erreicht. Die 16-Jährige, die zusammen mit ihren Eltern (noch) in Trebitz wohnt, hat ihren erweiterten Realschulabschluss in der Tasche.