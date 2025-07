„Bärenhausen“ eröffnete am heißesten Tag des Jahres in Bernburg. Was die Ferienkinder bis zum 11. Juli auf dem Gelände der Stiftung Evangelische Jugendhilfe alles erwartet.

Bernburg/MZ. - Die Kinderstadt Bärenhausen avancierte am Eröffnungstag am Mittwoch zur „heißesten Ferienlocation“, wie Mike Keune, Vorstandsvorsitzender der gastgebenden Stiftung Evangelische Jugendhilfe, im doppelten Wortsinne formulierte. Als er morgens um 10 Uhr am Eingang mit Sponsoren und Gästen das symbolische rote Sperrband durchschnitt, zeigte das Thermometer bereits 30 Grad Celsius Schattentemperatur an.