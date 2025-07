Ein abwechslungsreiches Programm erwarte die Schadelebener und ihre Gäste beim diesjährigen Heimat- und Schützenfest. Was alles geplant ist.

Von Preisnageln bis Tauziehen: In Schadeleben wird Heimat- und Schützenfest gefeiert

Das Tauziehen der Feuerwehren ist in Schadeleben ein Muss!

Schadeleben/MZ - In Schadeleben wird der Sommer mit dem Heimat- und Schützenfest eingeleitet, das vom 4. bis 6. Juli auf dem Platz am Seelandforum gefeiert werden soll. Wie immer haben sich dafür alle Vereine des Ortes zusammengetan, um den Schadelebenern ein buntes, abwechslungsreiches Programm bieten zu können.

Eröffnet wird die traditionelle Party am Freitag, 4. Juli, um 18.30 Uhr mit einem Fußball-Duell der alten Herren. Am Start sind dabei die Kicker aus Frose und Schadeleben. Kurz danach – um 19 Uhr – ist Treff am Bürgerhaus zum Fackelumzug. Der wird natürlich vom Schadelebener Spielmannszug und der Feuerwehr begleitet. Um 19.30 Uhr beginnt das Bürgerschützen-Königsschießen. Und von 21 bis 4 Uhr legt DJ Norman bei einer Disco auf. Der Eintritt ist – wie für das gesamte Heimatfest – frei.

Tauziehen und Platzkonzert

Der Sonnabend, 5. Juli, wird bereits um 9.30 Uhr mit Spaß auf dem Festplatz eröffnet. Dazu gehören das Frühstück mit dem Geflügelzuchtverein Schadeleben und ein Platzkonzert mit dem Spielmannszug. Das Tauziehen mit den befreundeten Feuerwehren, das um 10 Uhr beginnt, ist einer der alljährlichen Höhepunkte. Zudem geht es mit dem Ausschießen des Bürgerschützenkönigs weiter.

Zur Stärkung gibt es mittags Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Ab 14.30 Uhr wartet ein Familiennachmittag mit Kaffee und Kuchen, den Zumba Kidz, der Schadelebener Kita und einer Piratenshow, mit Eiswagen, Bastelstraße und Kinderflohmarkt auf. Am Abend gibt es wieder Musik und Tanz – Start ist um 19 Uhr – und eine Tombola mit großen Preisen.

Festumzug am Sonntag

Der Höhepunkt am Sonntag, 6. Juli, wird der um 8.30 Uhr beginnende Festumzug der Schützenvereine sein, dem sich ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit den Blasmusik-Schrotewichten, Freibier, Schlachteplatte und Eiswagen anschließt. Um 12 Uhr werden dann die Bürgerschützenkönige und die Nagelkönige gekürt, denn beim Preisnageln können sich die Besucher an allen Tagen versuchen. Der neue Schützenkönig wird dann um 13 Uhr gekürt.

Für das leibliche Wohl, so versprechen es die Organisatoren, sorgen an allen drei Tagen die Bulettenschmiede und der Imbisswagen der Arche Noah. Die Veranstalter hoffen auf gutes Wetter für ihr Dorffest.