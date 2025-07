Aschersleben/MZ - Bei Hitze ist ein Aufenthalt in den Freibädern und Seen der Region sicher empfehlenswert, doch der schattige Stadtpark in Aschersleben wäre da auch eine gute Alternative. Vor allem dann, wenn es dort viel zu entdecken gibt wie auf der jährlichen LebensArt. Wer Inspirationen für Garten, Wohnen und Lifestyle sucht, der kann vom Freitag bis zum Sonntag von 10 bis 18 Uhr im Stadtpark Aschersleben einiges entdecken. Die LebensArt verspricht „mit einem umfassenden Angebot für Haus und Garten und rund 100 Ausstellern beste Unterhaltung, gepaart mit einem einzigartigen Shopping-Erlebnis“, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.

Auch bei höheren Temperaturen lohne es sich, denn „die imposanten Bäume spenden kühlen Schatten und die Gastro-Oasen locken mit hausgemachten Limonaden und vielem mehr“. Kleinigkeiten, wie handgerührte Marmelade einer kleinen Manufaktur oder Möglichkeiten zu Investitionen in ein schöneres Zuhause mit Lounge-Möbeln, Markisen und Zaunanlagen gibt es. Zum Rahmenprogramm gehören Musik, Stelzenkunst, Vorführungen und Verkostungen. Acht Pflanzenhändler und Fachgärtnereien bieten alles, was ein Gärtnerherz begehrt.

Angebote für Gourmets

Auch ohne einen eigenen Garten sei die LebensArt ein lohnendes Ausflugsziel, wird versprochen. Vielfältige Angebote im Bereich Mode und Schmuck sowie „kulinarische Köstlichkeiten für die heimische Küche und den direkten Genuss vor Ort“ werden angekündigt. Gourmets finden österreichische Käse- und Speckspezialitäten, französischen Nougat, italienisches Mandelgebäck, mediterrane Oliven und sogar Feinkost aus Finnland. Hinzu kommen Gewürze aus aller Welt, gesunde Trockenfrüchte sowie Edelbrände und Weine direkt vom Winzer. Rund um den Globus im Stadtpark wird sogar eine kulinarische Weltreise möglich, heißt es. Die Outdoormesse findet bereits zum 14. Mal in Aschersleben statt.

Der Eintritt für Erwachsene beträgt neun Euro beim Onlineticket über die Website www.lebensart-messe.de. Kinder bis 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. An der Tageskasse kosten die Tickets einen Euro mehr. Da es an den Kassen zu längeren Wartezeiten kommen kann, wird das Onlineticket empfohlen.

Park & Ride Service

Als Parkplatz wird der am Bahnhof in der Oststraße empfohlen. Ein Park & Ride Service werde in Zusammenarbeit mit der KVG Salzland kostenfrei angeboten. Die Zufahrt zur Oststraße sei trotz Baustelle möglich und auch ausgeschildert. Hunde sind, mit Ausnahme von Assistenzhunden, im Stadtpark nicht erlaubt.