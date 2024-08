Auf Einladung des Freundes- und Förderkreises der Kreismusikschule spielt das Landespolizeiorchester Sachsen-Anhalt in der Mammuthalle in Sangerhausen - und das ohne Gage.

Landespolizeiorchester Sachsen-Anhalt gastiert am 31. August in der Sangerhäuser Mammuthalle

Sangerhausen/MZ. - Musikfreunde haben sich den Termin schon rot im Kalender markiert: Am 31. August gastiert das Landespolizeiorchester Sachsen-Anhalt in der Sangerhäuser Mammuthalle. Traditionell am Wochenende des Kobermännchenfestes, in diesem Jahr aber untypischerweise schon am Samstag.