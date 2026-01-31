Im alten Gutshaus von Dederstedt ist neues Leben eingezogen: Social Solutions aus Halle hat dort ein Wohnprojekt für erwachsene Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung eröffnet. Sechs Bewohner leben bereits im sanierten Haupthaus, weitere sollen folgen.

Dederstedt/MZ - Im alten Gutshaus in Dederstedt ist mit dem Wohnprojekt von Social Solutions aus Halle neues Leben eingekehrt. Sechs erwachsene Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) leben dort. Wohnraum für weitere Bewohner, die im Gutshaus in Dederstedt einziehen können, wird geschaffen.