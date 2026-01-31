weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Wohnprojekt in Dederstedt: Social Solutions schafft Wohnraum für Menschen mit Autismus im Gutshaus Dederstedt

Wohnprojekt in Dederstedt Social Solutions schafft Wohnraum für Menschen mit Autismus im Gutshaus Dederstedt

Im alten Gutshaus von Dederstedt ist neues Leben eingezogen: Social Solutions aus Halle hat dort ein Wohnprojekt für erwachsene Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung eröffnet. Sechs Bewohner leben bereits im sanierten Haupthaus, weitere sollen folgen.

Von Beate Thomashausen 31.01.2026, 18:00
Blick auf Dederstedt.
Blick auf Dederstedt. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Dederstedt/MZ - Im alten Gutshaus in Dederstedt ist mit dem Wohnprojekt von Social Solutions aus Halle neues Leben eingekehrt. Sechs erwachsene Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) leben dort. Wohnraum für weitere Bewohner, die im Gutshaus in Dederstedt einziehen können, wird geschaffen.