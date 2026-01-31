weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Rauch über den Linsenbergen: Es stinkt am Muldestausee - Brennender Misthaufen beschäftigt Feuerwehrleute mehrere Stunden

Rauch über den Linsenbergen Es stinkt am Muldestausee - Brennender Misthaufen beschäftigt Feuerwehrleute mehrere Stunden

Schrillender Sirenenalarm am Vormittag am Muldestausee. Ein Kleinbrand wurde gemeldet. Die Löscharbeiten aber zogen sich.

Von Thomas Schmidt Aktualisiert: 31.01.2026, 16:57
Mit einem Teleskoplader wird der brennende Misthaufen auseinandergezogen, um Glutnester gezielt zu löschen.
Mit einem Teleskoplader wird der brennende Misthaufen auseinandergezogen, um Glutnester gezielt zu löschen. (Foto: FFW Muldestausee)

Schlaitz/MZ. - Ein Brand beschäftigt am Vormittag mehrere Ortsfeuerwehren in Schlaitz. Um 9.47 Uhr lösen die Sirenen zunächst für die Ortsfeuerwehren Schlaitz und Schmerzbach aus. Die Leitstelle meldet einen Kleinbrand: Ein Misthaufen brennt im Bereich An den Linsenbergen, nahe der Freiheitsstraße.