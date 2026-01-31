Schrillender Sirenenalarm am Vormittag am Muldestausee. Ein Kleinbrand wurde gemeldet. Die Löscharbeiten aber zogen sich.

Es stinkt am Muldestausee - Brennender Misthaufen beschäftigt Feuerwehrleute mehrere Stunden

Mit einem Teleskoplader wird der brennende Misthaufen auseinandergezogen, um Glutnester gezielt zu löschen.

Schlaitz/MZ. - Ein Brand beschäftigt am Vormittag mehrere Ortsfeuerwehren in Schlaitz. Um 9.47 Uhr lösen die Sirenen zunächst für die Ortsfeuerwehren Schlaitz und Schmerzbach aus. Die Leitstelle meldet einen Kleinbrand: Ein Misthaufen brennt im Bereich An den Linsenbergen, nahe der Freiheitsstraße.