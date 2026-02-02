Die Sängerin Christina Rommel gastiert am 28. Februar mit ihrer Band bei Halloren in Halle. Die Besucher in der Schokoladen-Erlebniswelt erwartet nicht nur musikalischer Genuss.

Bald in der Halloren-Schokoladenfabrik auf der Bühne: die Sängerin Christina Rommel aus Erfurt

Halle (Saale)/MZ. - „So süß und zu zart, zu widerstehen ist einfach hart“, singt Christina Rommel in einem ihrer Lieder. Am 28. Februar wird es auch in Halle zu hören sein, wenn es für die Erfurterin, ihre Musiker und natürlich ihr Publikum einmal mehr um süße Genüsse gehen soll - bei einem „Schokoladenkonzert“ bei Halloren, in Deutschlands ältester Schokoladenfabrik.