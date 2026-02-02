Mercosur-Abkommen Proteste im Landkreis Wittenberg - Bauern fürchten um ihre Existenz
Landwirte in der Region befürchten, dass das Mercosur-Abkommen ihre Existenz gefährden könnte. Warum viele trotzdem nicht demonstrieren – und wer es tut.
02.02.2026, 06:30
Wittenberg/MZ. - 8. Januar 2026, vier Uhr morgens: An der B2 bei Eutzsch stehen Heuballen in Flammen. Als die Sonne aufgeht, werden in den verkohlten Resten große Lettern sichtbar: „Stoppt Mercosur“. Am selben Morgen versammeln sich bundesweit Landwirte an Autobahnauffahrten.