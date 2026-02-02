Landwirte in der Region befürchten, dass das Mercosur-Abkommen ihre Existenz gefährden könnte. Warum viele trotzdem nicht demonstrieren – und wer es tut.

Proteste im Landkreis Wittenberg - Bauern fürchten um ihre Existenz

An einem Hang nahe der B 2 bei Eutzsch hat ein Feuer den Slogan „Stopp Mercosur“ eingebrannt.

Wittenberg/MZ. - 8. Januar 2026, vier Uhr morgens: An der B2 bei Eutzsch stehen Heuballen in Flammen. Als die Sonne aufgeht, werden in den verkohlten Resten große Lettern sichtbar: „Stoppt Mercosur“. Am selben Morgen versammeln sich bundesweit Landwirte an Autobahnauffahrten.