Zum vierten Mal führt die Feuerwehr der Stadt Seeland in Gatersleben eine Grundausbildung durch. Welche Vorteile das den Kameraden bietet und was die Teilnehmer dazu sagen.

70 Stunden Grundlehrgang: Stadt Seeland bietet erneut Ausbildung für Feuerwehren an

Nach theoretischen Erläuterungen zur Feuerwehrtechnik zeigt Ausbilder Ralf Jungtorius den Teilnehmern die Ausrüstung am Fahrzeug.

Gatersleben/MZ - Eigentlich könnten Leonard Hoppe und seine Klassenkameraden seit Freitag die Winterferien genießen. Trotzdem sitzen sie wie in der Schule mit Stift und Papier vor einem Ausbilder. Manch einen könnte es wundern, dass sie in den Ferien gern die Schulbank drücken. „Weil es etwas Sinnvolles ist“, erklärt Leonard Hoppe aus Nachterstedt.