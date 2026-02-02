Der Sangerhäuser Karnevalsclub schreibt Geschichte: Erstmals regiert kein Prinzenpaar, sondern ein mutiges Prinzessinnen‑Duo. Die 18‑jährige Emma und die achtjährige Florence bringen Frauenpower und viel Tanzfreude in die fünfte Jahreszeit.

Statt Prinzenpaar gibt es erstmals ein Prinzessinnen-Duo – warum der Sangerhäuser Karnevalsclub neue Wege geht

Emma Koch (l.) und die achtjährige Florence Alex sind das erste Prinzessinnen-Duo in der Region.

Sangerhausen/MZ. - In ihren rosafarbenen Kostümen strahlen sie in die Kamera des MZ-Fotografen: Die 18-jährige Emma Koch und die achtjährige Florence Alex bekleiden in der diesjährigen Karnevalssaison in Sangerhausen ein ganz besonderes Amt.