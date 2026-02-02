Karneval in Sangerhausen Statt Prinzenpaar gibt es erstmals ein Prinzessinnen-Duo – warum der Sangerhäuser Karnevalsclub neue Wege geht
Der Sangerhäuser Karnevalsclub schreibt Geschichte: Erstmals regiert kein Prinzenpaar, sondern ein mutiges Prinzessinnen‑Duo. Die 18‑jährige Emma und die achtjährige Florence bringen Frauenpower und viel Tanzfreude in die fünfte Jahreszeit.
02.02.2026, 08:15
Sangerhausen/MZ. - In ihren rosafarbenen Kostümen strahlen sie in die Kamera des MZ-Fotografen: Die 18-jährige Emma Koch und die achtjährige Florence Alex bekleiden in der diesjährigen Karnevalssaison in Sangerhausen ein ganz besonderes Amt.