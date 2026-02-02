Spora ist das schönste Dorf in Sachsen-Anhalt Wie gemeinsames Kochen Jung und Alt in Spora verbindet
Der Heimatverein Spora sammelt Rezepte für ein Kochbuch. Am Wochenende wurde schon mal gemeinsam ein Drei-Gänge-Menü gekocht und gegessen. Was das mit dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zu tun hat.
Spora/MZ. - „Wir haben sechs Kilogramm Gehacktes, drei große Krautköpfe und 20 Kilo Kartoffeln“, verrät Matthias Kügler. Er führt am Freitagnachmittag in der Küche des Dorfgemeinschaftshauses Spora das Kommando und steht am Herd. „Beruflich habe ich nichts mit Kochen zu tun, sondern sitze im Büro. Aber ich koche sehr gern“, sagt Matthias Kügler.