  4. Bauernkriegsjubiläum: Skulptur in Regenbogenfarben sorgt für Irritationen

Kunstwerke erinnern an das Bauernkriegsjubiläum Skulptur in Regenbogenfarben löst einige Irritationen aus

In Osterhausen, Stolberg und Kaltenborn sind drei Metallplastiken eingeweiht worden, die anlässlich des Bauernkriegsjubiläums entstanden sind. Was die Figur symbolisiert.

Von Jörg Müller Aktualisiert: 02.02.2026, 11:17
Bei der Einweihung in Osterhausen erläuterte Künstler Hermann Beneke (2. von links) die Plastik. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Osterhausen/MZ - Das Kunstwerk sorgt für Aufsehen – allein schon durch seine farbenfrohe Gestaltung. „Robota 500“ heißt die Metallplastik, die in dreifacher Ausführung in Osterhausen, Stolberg und Kaltenborn aufgestellt worden ist.