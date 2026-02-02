Kunstwerke erinnern an das Bauernkriegsjubiläum Skulptur in Regenbogenfarben löst einige Irritationen aus
In Osterhausen, Stolberg und Kaltenborn sind drei Metallplastiken eingeweiht worden, die anlässlich des Bauernkriegsjubiläums entstanden sind. Was die Figur symbolisiert.
Aktualisiert: 02.02.2026, 11:17
Osterhausen/MZ - Das Kunstwerk sorgt für Aufsehen – allein schon durch seine farbenfrohe Gestaltung. „Robota 500“ heißt die Metallplastik, die in dreifacher Ausführung in Osterhausen, Stolberg und Kaltenborn aufgestellt worden ist.