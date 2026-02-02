Viele Gedanken wurden sich um den Sportplatz in Quetzdölsdorf gemacht. Jetzt wurde die Entwidmung beschlossen und gleich konkrete Ideen zur neuen Nutzung auf den Tisch gelegt.

Fußballplatz entwidmet - Kommen jetzt statt der Kicker die Camper nach Quetzdölsdorf?

Jörg Schäpe (l.), Carsten Helfer und Steffen Batzer mit seiner Tochter Magdalena. Die Erwachsenen sitzen alle im Ortschaftsrat und haben Pläne für die Platznutzung gestrickt. Jetzt geht es darum, die Umsetzbarkeit zu prüfen.

Quetzdölsdorf/MZ. - Dass der Fußballplatz des Sportvereins Quetzdölsdorf 1929 seit einiger Zeit auf Eis liegt, liegt nicht am aktuellen weißen Winterwetter. Denn im vergangenen Jahr hat sich die Fußballabteilung des Vereins zurückgezogen. Nun ist es beschlossene Sache: Der Sportplatz wird entwidmet. Was zunächst nach einem Verlust klingt, ist jedoch ein Akt, der neue Möglichkeiten in einem Ort bietet, in dem es ohnehin nur noch wenig gibt.