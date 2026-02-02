Coswig/Mz. - Die Coswiger CDU-Stadtratsfraktion lädt am Mittwoch, 25. Februar, von 13 bis 14.30 Uhr erstmals zum Unternehmer-Talk ein. Darüber informiert Stadtrat Daniel Kemp. Die Idee für eine solche Veranstaltung sei schon im Sommer vergangenen Jahres immer mehr gereift, berichtet er.

„Wir wollen mit den Unternehmern unserer Stadt ins Gespräch kommen“, definiert er das Anliegen der Kommunalpolitiker. Kemp agiere federführend als Organisator und werde den Podiums-Talk, der in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt in der Elbstraße stattfinden soll, auch moderieren.

Ein besonderer Clou dabei sei, dass die Schwerpunkte, die besprochen werden sollen, von den Teilnehmern im Vorfeld benannt werden können. Es handle sich um ein offenes Angebot, dass ganz speziell auch den kleineren Unternehmern und Geschäftsinhabern in Coswig gemacht werde.

Anmeldungen sind per E-Mail an Kemp zwingend erforderlich und können sogar schon zur Schwerpunktbenennung genutzt werden. „Darüber hinaus wird es auch eine offene Fragerunde geben“, kündigt Kemp an. Seit Oktober 2025 habe der Termin festgestanden und ein Gast sei eingeladen worden. „Wir hielten es naheliegend, Wirtschaftsminister Sven Schulze einzuladen“, berichtet Kemp, „dann haben sich die politischen Ereignisse aber etwas überschlagen.“ Anmeldungen können an [email protected] geschickt werden.

Mittlerweile ist Schulze Ministerpräsident und dessen Terminkalender von Beginn an voll gespickt mit Wahlkampfterminen. Trotzdem aber habe Schulze den Termin bestätigt. Das freut die Coswiger. Kemp: „Ich möchte ausdrücklich betonen, dass es sich nicht um eine Wahlkampfveranstaltung zur Landtagswahl handelt. Es wird ausschließlich um Coswiger Wirtschaftsthemen gehen. Über rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen.“