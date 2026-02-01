weather bedeckt
An der Gonna in Sangerhausen haben Biber mehrere große Dämme errichtet, die für Überflutungen sorgen. Was der Landesbetrieb für Hochwasserschutz dazu sagt.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 02.02.2026, 15:39
Gegenüber der Sangerhäuser Kläranlage bei Flusskilometer 4,0 hat ein Biber zwei hohe Dämme errichtet. Das Wasser staut sich deshalb.
Gegenüber der Sangerhäuser Kläranlage bei Flusskilometer 4,0 hat ein Biber zwei hohe Dämme errichtet. Das Wasser staut sich deshalb. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen/MZ. - An der Gonna in Sangerhausen haben Biber beeindruckende Bauwerke geschaffen. Die Dämme, die über einen Meter hoch sind, entdeckte Spaziergänger Thomas Wolf vor einigen Tagen nahe des „Segen-Gottes-Stollns“ am Flusskilometer vier.