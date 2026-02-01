Biber sorgen für Diskussion in Sangerhausen Überflutete Flächen an der Gonna: Bedrohen Biberdämme die Sangerhäuser Kläranlage?
An der Gonna in Sangerhausen haben Biber mehrere große Dämme errichtet, die für Überflutungen sorgen. Was der Landesbetrieb für Hochwasserschutz dazu sagt.
Aktualisiert: 02.02.2026, 15:39
Sangerhausen/MZ. - An der Gonna in Sangerhausen haben Biber beeindruckende Bauwerke geschaffen. Die Dämme, die über einen Meter hoch sind, entdeckte Spaziergänger Thomas Wolf vor einigen Tagen nahe des „Segen-Gottes-Stollns“ am Flusskilometer vier.