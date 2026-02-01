An der Gonna in Sangerhausen haben Biber mehrere große Dämme errichtet, die für Überflutungen sorgen. Was der Landesbetrieb für Hochwasserschutz dazu sagt.

Überflutete Flächen an der Gonna: Bedrohen Biberdämme die Sangerhäuser Kläranlage?

Gegenüber der Sangerhäuser Kläranlage bei Flusskilometer 4,0 hat ein Biber zwei hohe Dämme errichtet. Das Wasser staut sich deshalb.

Sangerhausen/MZ. - An der Gonna in Sangerhausen haben Biber beeindruckende Bauwerke geschaffen. Die Dämme, die über einen Meter hoch sind, entdeckte Spaziergänger Thomas Wolf vor einigen Tagen nahe des „Segen-Gottes-Stollns“ am Flusskilometer vier.