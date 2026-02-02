Auf der winterlichen K1776 ist es am Sonntagabend, 1. Februar, zu einem Unfall gekommen.

Zwischen Neeken und Roßlau ist nur eine Spur frei - Auto rutscht gegen Baum und steckt fest

Die K1776 zwischen Neeken und Roßlau war nur auf einer Spur befahrbar.

Dessau-Rosslau/MZ. - Auf der winterlichen K1776 zwischen Neeken und Roßlau ist es am Sonntagabend, 1. Februar, zu einem Unfall gekommen.

Die rechte Fahrbahn der Kreisstraße war in Richtung Neeken nicht befahrbar, da sich auf dieser eine etwa 30 Zentimeter dicke Schneeschicht befand. Ein 47-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr nach Angaben der Polizei deshalb gegen 18 Uhr die linke Spur. Als ihm der Seat entgegenkam, bremste er, rutschte aber nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Baum. Auch der 40-jährige Fahrer des Seat bremste, kam aber auf der verschneiten Straße zum Stehen.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Beide Autos steckten im Schnee fest und mussten durch die Feuerwehr Rodleben befreit werden, konnten ihre Fahrt jedoch fortsetzen.