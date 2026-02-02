weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Leben im Gefängnis: Texte aus dem Gefängnis: Insassen aus Halle geben einen Einblick in ihr Leben

Leben im Gefängnis Texte aus dem Gefängnis: Insassen aus Halle geben einen Einblick in ihr Leben

Friedhelm Kasparick ist Gefängnisseelsorger in Halle in der Frohen Zukunft. Jetzt las er im Trothaer Lesecafé Geschichten der Insassen vor, die diese selber geschrieben haben. Wie er damit für mehr Verständnis sorgen möchte.

Von Livia Müller 02.02.2026, 13:55
Pfarrer und Seelsorger Friedhelm Kasparick las im Trothaer Lesecafé aus Texten von Gefängnisinsassen.
Pfarrer und Seelsorger Friedhelm Kasparick las im Trothaer Lesecafé aus Texten von Gefängnisinsassen. (Foto: Livia Müller)

Halle (Saale)/MZ. - Einsamkeit, Schuld, Hoffnung - und der Wunsch, wieder Teil der Gesellschaft zu sein. In selbstgeschriebenen Texten verarbeiten Gefängnisinsassen aus Halle ihr Leben hinter Gittern. Jetzt las Pfarrer Friedhelm Kasparick im Lesecafé in Halle-Trotha die geschriebenen Geschichten, Gedichte und Briefe vor.