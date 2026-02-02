Bislang unbekannte Täter sind in eine Garage in Laucha eingebrochen. Ihre Beute: ein Kleintraktor. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Laucha/tra - Ein Garagenbesitzer in Laucha hat am Montagmorgen eine nicht alltägliche Strafanzeige bei der Polizei stellen müssen. Er hatte festgestellt, dass bislang unbekannte Täter gewaltsam in seine Garage eingedrungen waren und daraus einen Kleintraktor entwendet hatten.

Wie die Polizei mitteilt, führten Beamte bereits Ermittlungen im Umfeld durch und sicherten Spuren am Tatort. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Nach dem landwirtschaftlichen Nutzfahrzeug wird derzeit gefahndet.