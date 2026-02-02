Ausstand: Während die Gewerkschaft hohe Arbeitsbelastungen bei der Personenverkehrsgesellschaft bemängelt, sieht diese den Betrieb attraktiv aufgestellt. Was PVG-Chef Holm-Dankert sagt.

Naumburg. - Wer zum Wochenstart mit dem Bus von A nach B wollte und sich vorab nicht informiert hatte, der schaute in die Röhre. Von frühmorgens an befanden sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis (PVG) im Streik – einem Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi folgend. Die wesentlichen Forderungen: sieben Prozent mehr Lohn, eine Reduzierung der Arbeitszeit auf 35 Stunden pro Woche, höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit sowie verlässlichere Ruhezeiten.