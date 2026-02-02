Aufgrund der Witterung kommt es in dieser Woche zu Unregelmäßigkeiten bei der Müllabfuhr. Was der Kreiswirtschaftsbetrieb dazu sagt.

Warum derzeit in und um Aschersleben volle Mülltonnen nicht immer entleert werden können

Auch in den nächsten Tagen kann es in und um Aschersleben durch die Witterung zu Unregelmäßigkeiten bei der Müllabfuhr kommen.

Aschersleben/MZ - Schon am frühen Montagmorgen informierte der Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises (Kwb), dass seine Entsorgungsfahrzeuge aus witterungsbedingten Gründen wohl nicht alle Straßen im Kreis abfahren und deshalb am Straßenrand durchaus volle Abfalltonnen stehenbleiben könnten.

Schwierige Bedingungen in Nebenstraßen

Auf Nachfrage, welche Bereiche davon betroffen seien, betont Betriebsleiter Ralf Felgenträger, dass seine Kollegen tagtäglich alles versuchen würden, um den Müll zu entsorgen. „Aber derzeit sind viele Straßen, vor allem Nebenstraßen, nicht so geräumt oder gestreut, dass die 26 Tonnen schweren Entsorgungsfahrzeuge diese befahren können.“

Entscheiden müsse der Fahrer stets vor Ort: „Mit Blick auf die Gesamtsituation und seiner Gefahreneinschätzung. Der Fahrer ist verantwortlich, auch für Schäden an seinem Fahrzeug, das 300.000 Euro kostet.“

Nachträgliche Abfuhr ist logistisch nicht möglich

Wie es am Dienstag, für den wieder Schneefall angesagt ist, und die nächsten Tage weitergehe? „Das wird jeweils zum Schichtbeginn um 6.30 Uhr entschieden“, meint Felgenträger. Bei gravierenden Einschränkungen werde aber eine Push-Nachricht verschickt.

Weiter bittet der Betriebsleiter um Verständnis, dass ein nachträgliches Abfahren der Tonnen logistisch nicht möglich sei. Falls volle Tonnen stehengeblieben seien, sollen die zusätzlich anfallenden Abfälle einfach in reißfesten Plastiksäcken gesammelt und bei der nächsten Abfuhr mit rausgestellt werden.