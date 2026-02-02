Die Nordharzer Altertumsgesellschaft präsentiert im Kloster Wendhusen in Thale eine neu gestaltete Schau rund um altpreußische Feldartillerie – mit Uniformen, Ausrüstung, zeitgenössischen Plänen und einer originalgetreuen Bataillonskanone.

Kanone, Kultur und Geschichte: Die Welt der preußischen Artillerie im Kloster Wendhusen

Die originalgetreue Bataillonskanone – hier zu sehen bei einem Tag der Romanik im Kloster Wendhusen – ist Teil der neu aufgestellten Ausstellung in Thale.

Thale/MZ/son. - Einen umfassenden Einblick in die Epoche des preußischen Spätbarocks und Rokokos aus militärhistorischer Sicht gibt die Nordharzer Altertumsgesellschaft (NAG) im Kloster Wendhusen in Thale: Sie hat ihre altpreußische Feldartillerie neu aufgestellt. Die Eröffnung der Ausstellung findet am Sonntag, 15. Februar, um 14 Uhr statt.