weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Veranstaltungstipp in Thale im Harz: Kanone, Kultur und Geschichte: Die Welt der preußischen Artillerie im Kloster Wendhusen

Veranstaltungstipp in Thale im Harz Kanone, Kultur und Geschichte: Die Welt der preußischen Artillerie im Kloster Wendhusen

Die Nordharzer Altertumsgesellschaft präsentiert im Kloster Wendhusen in Thale eine neu gestaltete Schau rund um altpreußische Feldartillerie – mit Uniformen, Ausrüstung, zeitgenössischen Plänen und einer originalgetreuen Bataillonskanone.

02.02.2026, 14:00
Die originalgetreue Bataillonskanone – hier zu sehen bei einem Tag der Romanik im Kloster Wendhusen – ist Teil der neu aufgestellten Ausstellung in Thale.
Die originalgetreue Bataillonskanone – hier zu sehen bei einem Tag der Romanik im Kloster Wendhusen – ist Teil der neu aufgestellten Ausstellung in Thale. Archivfoto: Marco Junghans

Thale/MZ/son. - Einen umfassenden Einblick in die Epoche des preußischen Spätbarocks und Rokokos aus militärhistorischer Sicht gibt die Nordharzer Altertumsgesellschaft (NAG) im Kloster Wendhusen in Thale: Sie hat ihre altpreußische Feldartillerie neu aufgestellt. Die Eröffnung der Ausstellung findet am Sonntag, 15. Februar, um 14 Uhr statt.