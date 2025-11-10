Im Auftrag der Werkleitz-Gesellschaft haben Stine Albrecht und Hermann Beneke eine Skulptur zum Bauernkriegsjubiläum geschaffen. „Robota 500“ wird in Osterhausen, Stolberg und Emseloh-Kaltenborn aufgestellt. Was der Hintergrund ist.

Osterhausen/MZ. - Was bleibt vom Gedenken an den Bauernkrieg und den 500. Todestag Thomas Müntzers? Wie andere Akteure des Jubiläumsjahres hat auch Daniel Herrmann, Direktor der Werkleitz-Gesellschaft in Halle, von Anfang an über diese Frage nachgedacht. Der Verein, der seit vielen Jahren mit künstlerischen Projekten und Veranstaltungen in der Region unterwegs ist, hat das Thema Bauernkrieg gemeinsam mit der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt aufgegriffen.