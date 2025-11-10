weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Spielabbruch im Jugendfußball: Rassismusvorwurf: Spielabbruch beim Pokalspiel der B-Jugend zwischen dem VfB Sangerhausen und SV Arminia Magdeburg

Spielabbruch im Jugendfußball Rassismusvorwurf: Spielabbruch beim Pokalspiel der B-Jugend zwischen dem VfB Sangerhausen und SV Arminia Magdeburg

Im Friesenstadion in Sangerhausen kommt es am Sonntag bei einem B-Jugend-Fußballspiel zwischen dem VfB Sangerhausen und SV Arminia Magdeburg zu einem rassistischen Vorfall. Oder doch nicht? Die Schilderungen darüber gehen auseinander.

Von Sebastian Möbius 10.11.2025, 19:20
Das Friesenstadion zu Sangerhausen aus der Vogelperspektive. Hier kam es am Sonntagnachmittag zum Spielabbruch.
Das Friesenstadion zu Sangerhausen aus der Vogelperspektive. Hier kam es am Sonntagnachmittag zum Spielabbruch. (Foto: Ralf Kandel)

Sangerhausen/mz. - Es soll ein spannender Pokalnachmittag im Fußball werden, doch es endet mit einem Skandal.