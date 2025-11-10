Spielabbruch im Jugendfußball Rassismusvorwurf: Spielabbruch beim Pokalspiel der B-Jugend zwischen dem VfB Sangerhausen und SV Arminia Magdeburg

Im Friesenstadion in Sangerhausen kommt es am Sonntag bei einem B-Jugend-Fußballspiel zwischen dem VfB Sangerhausen und SV Arminia Magdeburg zu einem rassistischen Vorfall. Oder doch nicht? Die Schilderungen darüber gehen auseinander.