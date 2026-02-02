Rund vier Monate vor dem Sachsen-Anhalt-Tag in Bernburg läuft die Stadtverschönerung bereits auf Hochtouren. Was auf der Freifläche nahe des Bahnhofs nun geplant ist.

Darum sind in Bernburg die Bahnhofsgärten platt gemacht worden

Die Gärten am Bahnhof in Bernburg sind abgerissen worden - nach Angaben der Stadt aus gutem Grund - es geht um den Sachsen-Anhalt-Tag 2026.

Bernburg/MZ. - Der Sachsen-Anhalt-Tag in Bernburg wirft bereits seine Schatten voraus. Und das haben Autofahrer, die in den zurückliegenden Tagen auf der Bahnhofstraße unterwegs waren, bereits sehen können. Was die Stadt zum Landesfest auf der Fläche plant.