24. Sachsen-Anhalt-Tag Die Altmark präsentiert sich auf Bernburgs Boulevard, der Landessüden auf dem Markt

Bernburg ist im Juni 2026 Gastgeber für das Landesfest. Jetzt steht fest, wo welche Rundfunksender-Bühnen, Regionaldörfer und Themenbereiche aufgebaut werden und welche Standmieten Händler zahlen müssen.