24. Sachsen-Anhalt-Tag Die Altmark präsentiert sich auf Bernburgs Boulevard, der Landessüden auf dem Markt
Bernburg ist im Juni 2026 Gastgeber für das Landesfest. Jetzt steht fest, wo welche Rundfunksender-Bühnen, Regionaldörfer und Themenbereiche aufgebaut werden und welche Standmieten Händler zahlen müssen.
Aktualisiert: 05.09.2025, 09:48
Bernburg/MZ. - „Wo Sachsen Anhalt trifft“: Unter diesem Motto richtet Bernburg im kommenden Jahr nach der Landesfest-Premiere 1996 zum zweiten Mal den Sachsen-Anhalt-Tag aus.