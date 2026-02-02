Das Landesprinzenpaar aus Könnern besichtigt das Karnevalszimmer von Hans-Ulrich Lotz in Aschersleben. Wie man Landesprinzenpaar wird und welche hohen Besuche noch anstehen.

In seinem Karneval-Kabinett haben Hans-Ulrich Lotz (re.) und seine Frau (re.) das Landesprinzenpaar, Conny I. und Tino I. aus Könnern, ACC-Präsident Klaus Mahnert und Robert Michaelis, Präsident des Prinzenclubs Sachsen-Anhalt, zu Gast.

Aschersleben/MZ - Sachsen-Anhalt ist nicht das Rheinland, aber dennoch wird auch hierzulande Karneval kräftig gefeiert. Zwei Wochen vor Rosenmontag läuft die heiße Phase der fünften Jahreszeit an. Die Ascherslebener Narren haben da besonders hohen Besuch. Das Landesprinzenpaar ist auch in diesem Jahr auf seiner Rundreise durch die Säle und die Heimatorte der Närrinnen und Narren des Landes im Karnevalszimmer von Hans-Ulrich Lotz zu Gast.