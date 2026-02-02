Noch bis zum Abend wird vor dem Betriebsgelände der PVG Burgenlandkreis in Zeitz gestreikt.

Zeitz/MZ. - Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag die Beschäftigten der PVG Burgenlandkreis zu einem Warnstreik aufgerufen. Von dem Streik sind sämtliche Buslinien betroffen, mit Ausnahme des Behindertenverkehrs nach Halle. Der Warnstreik soll bis zum Betriebsende am Abend gehen.

Für die Beschäftigten im Nahverkehr fordert Verdi unter anderem eine 35-Stunden-Woche. Seit 3 Uhr in der Früh sind in Zeitz Busfahrer vor dem Betriebsgelände Auf den Gebinden aktiv. Bei Minus fünf Grad schwenken sie Fahnen. Am Eingang hängt ein Plakat, auf dem auf den Streik hingewiesen wird.