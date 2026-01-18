Wie der Trabant des Ascherslebeners Paul Bertrams in das Glasgower Riverside Museum gekommen ist.

Paul Bertrams freut sich, dass sein Trabi, der einst neben einer Lok stand und derzeit im Depot ist, bald wieder zu sehen sein soll.

Aschersleben/MZ. - Wenn Paul Bertrams in Aschersleben sein Auto startet, dann ist das ab und zu mit einer sehr langen Fahrt verbunden. Mit seinen 85 Jahren ist er im vergangenen Herbst nicht wie sonst auf eine Rundtour durch Skandinavien aufgebrochen. Er ist nach Schottland geflogen und dort Auto gefahren. In Schottland hat er seit vielen Jahrzehnten Bekannte, die zu Freunden geworden sind. Und wenn er zu diesen Freunden fährt, dann macht er auch stets einen Abstecher ins Verkehrsmuseum von Glasgow, das in dem neuen Riverside Museum aufgegangen ist.