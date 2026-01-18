weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Glücksspiel im Landkreis Wittenberg: Ein üppiger Gewinn wartet noch auf seine Abholung

Lotto Sachsen-Anhalt zieht Bilanz für das vergangene Jahr. Der Landkreis Wittenberg war ein Jahr der Gewinner, heißt es.

18.01.2026, 12:00
„6 aus 49“ war laut Lotto Sachsen-Anhalt 2025 der größte Glücksbringer im Landkreis.
„6 aus 49“ war laut Lotto Sachsen-Anhalt 2025 der größte Glücksbringer im Landkreis. (Foto: DPA)

Wittenberg/MZ. - Als Gewinnerjahr bilanziert Lotto Sachsen-Anhalt das Jahr 2025 für den Landkreis Wittenberg. Laut dem Unternehmen habe das Lottoglück gegenüber dem Vorjahr zugelegt. „33 Lottospielern gelangen Hochgewinne ab 5.000 Euro – fünf mehr als im Jahr 2024“, gibt Lotto Sachsen-Anhalt in einer Pressemitteilung bekannt.