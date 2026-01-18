Lotto Sachsen-Anhalt zieht Bilanz für das vergangene Jahr. Der Landkreis Wittenberg war ein Jahr der Gewinner, heißt es.

Ein üppiger Gewinn wartet noch auf seine Abholung

„6 aus 49“ war laut Lotto Sachsen-Anhalt 2025 der größte Glücksbringer im Landkreis.

Wittenberg/MZ. - Als Gewinnerjahr bilanziert Lotto Sachsen-Anhalt das Jahr 2025 für den Landkreis Wittenberg. Laut dem Unternehmen habe das Lottoglück gegenüber dem Vorjahr zugelegt. „33 Lottospielern gelangen Hochgewinne ab 5.000 Euro – fünf mehr als im Jahr 2024“, gibt Lotto Sachsen-Anhalt in einer Pressemitteilung bekannt.