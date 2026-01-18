Glücksspiel im Landkreis Wittenberg Ein üppiger Gewinn wartet noch auf seine Abholung
Lotto Sachsen-Anhalt zieht Bilanz für das vergangene Jahr. Der Landkreis Wittenberg war ein Jahr der Gewinner, heißt es.
Wittenberg/MZ. - Als Gewinnerjahr bilanziert Lotto Sachsen-Anhalt das Jahr 2025 für den Landkreis Wittenberg. Laut dem Unternehmen habe das Lottoglück gegenüber dem Vorjahr zugelegt. „33 Lottospielern gelangen Hochgewinne ab 5.000 Euro – fünf mehr als im Jahr 2024“, gibt Lotto Sachsen-Anhalt in einer Pressemitteilung bekannt.