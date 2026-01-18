Einen Ausweis oder Reisepass zu beantragen, ist für einige Menschen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität eine Herausforderung. Im Seeland gibt es dafür nun eine Lösung.

Die Verwaltungsmitarbeiter Lilli Haase und Bastian Bendler weihen den sogenannten Bürgerkoffer in der Schloß Hoym Stiftung ein.

Seeland/MZ - Wer sich einen Ausweis ausstellen lassen muss, weiß, dass dazu einiges an Organisation gehört: die Suche nach einem passenden Termin, der Gang ins Bürgerbüro, um alles für die Beantragung Notwendige in die Wege zu leiten, und schließlich die Abholung. Für Menschen mit Behinderungen oder anderen Einschränkungen sind diese Herausforderungen mitunter schwer bis gar nicht zu meistern. Um ihnen zu helfen, gibt es nun im Seeland einen sogenannten Bürgerkoffer.