Viele Unternehmen im Landkreis Mansfeld-Südharz suchen derzeit oder in absehbarer Zeit händeringend nach Nachfolgern. Kaum einer spricht darüber öffentlich, aus Angst, die Belegschaft zu verunsichern. Was sind die Probleme und Chancen bei der Suche nach einem Nachfolger und wieso ist das Thema so sensibel?

Über 50 Prozent der Betriebe in Mansfeld-Südharz brauchen bald Nachfolger - warum das so schwer ist

Viele Handwerksbetriebe in Mansfeld-Südharz suchen derzeit oder bald einen Nachfolger. Doch das Thema ist sensibel.

Sangerhausen/MZ. - Wenn Unternehmensinhaber auf den Ruhestand zugehen, wird es immer schwieriger, den Betrieb in gute Hände zu übergeben. Allein im Handwerk droht in den kommenden zwei Jahren bundesweit 54.000 Unternehmen die Stilllegung, wie die staatliche Förderbank KfW zusammen mit der Deutschen Handwerks Zeitung ausgewertet hat. Demgegenüber stehen 49.000 Übergaben an Nachfolger. Wie groß ist das Problem in Mansfeld-Südharz?