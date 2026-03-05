Neue 380-kV-Freileitung quer durch Mansfeld-Südharz ersetzt die 220-Volt-Hochspannungsleitung. 50 Hertz macht damit das Stromnetz fit für den Transport großer Mengen Öko-Strom.

Baustart für die Mega-Stromtrasse von 50 Hertz durch Mansfeld-Südharz - wie es weitergeht

Der Bau von Abschnitt Nord der Höchstspannungsleitung von 50Hertz ist jetzt bei Allstedt gestartet.

Allstedt/MZ. - Auf den Feldern bei Niederröblingen sind schon die Markierungen zu sehen. Netzbetreiber 50 Hertz hat jetzt mit dem Bau des nördlichen Abschnitts einer Höchstspannungsleitung im Rahmen des Projekts Netzanbindung Südharz begonnen. Südlich der Autobahn 38 wird sie einmal quer durch den Landkreis Mansfeld-Südharz führen.